Зеленский хочет вернуть украинцев в страну доступными кредитами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запуске новой государственной программы доступного кредитования для бизнеса «Возвращайся и оставайся». Первым этапом этой программы будут доступные кредиты для начала или расширения собственного бизнеса, заявил он.

«Украинцев во всем мире 65 млн, и вы очень нужны нашему государству. Ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы и те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует уехать из Украины, остались»,— сказал господин Зеленский в видеообращении, оно опубликовано на его странице в Facebook.

Господин Зеленский пояснил, что программа предполагает сумму кредита 1,5 млн грн (4,03 млн руб.) на пять лет. Будут действовать следующие ставки:

5% — для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места;

7% — для нового бизнеса или действующего с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места (при найме нового работника ставка будет снижаться на 0,5% за каждого);

9% — для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 млн до 50 млн грн и хочет расширить свое дело.

Украинский президент добавил, что у правительства «еще много интересных идей». «Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, автосервис или барбершоп или расширить свою лавку, сыроварню или производство мебели, да, собственно, любое дело,— пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь. 5%! Давайте строить успешную и цветущую Украину»,— заключил господин Зеленский.

Напомним, в июле господин Зеленский поручил МИД Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран, стремящихся участвовать в развитии своей исторической родины. Также он поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. Это стало ответной реакцией, в частности, на подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном предоставлении гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Подробнее об указе российского президента — в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».