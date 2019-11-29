Доходы бюджета Орловской области-2020 увеличены на 2,7 млрд рублей

Депутаты орловского облсовета приняли во втором чтении законопроект об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Из сообщения облправительства следует, что федеральный бюджет прогнозирует увеличение отчислений Орловской области почти на 2,7 млрд руб.

Целевые поступления должны вырасти по направлениям транспортного обслуживания, социальной защиты, здравоохранения, образования, поддержки малого и среднего предпринимательства, переселения из аварийного жилфонда. Также на 788 млн руб. планируется увеличить расходы на оплату труда работников бюджетной сферы.

Ко второму чтению расходы на реализацию нацпроектов увеличены более чем на 1,2 млрд руб. Речь идет о нацпроектах «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Доходы областного бюджета в 2020 году планируются на уровне 36,3 млрд руб., областной бюджет предполагается «сбалансированным», заявляют в правительстве области.

Владимир Зоркий