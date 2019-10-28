Орловский бюджет-2019 остался бездефицитным

На заседании орловского облсовета парламентарии скорректировали параметры бюджета региона на нынешний год, сообщает пресс-служба облправительства. И доходы, и расходы были увеличены на 975 млн руб. и составили 35,9 млрд руб. В результате региональный бюджет на 2019 год остался бездефицитным.

Как уточнили в пресс-службе, изменения внесены «в связи с уточнением объема целевых безвозмездных поступлений, налоговых и неналоговых доходов, а также перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств».

Напомним, бездефицитность бюджета в Орловской области объясняется спецификой местной бюджетной политики. Орловские власти уже несколько лет подряд принимают бездефицитный бюджет не из-за сокращения расходов, а из-за уже достигнутого предельного лимита госдолга. Если в бюджете региона появится дефицит, то его нечем будет скомпенсировать.

Подробнее об особенностях бюджетной политики Орловской области и других регионов Черноземья — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников