Проект бюджета Воронежской области-2020 увеличен на 13 млрд рублей

Депутаты воронежской облдумы скорректировали проект бюджета региона на 2020 год. Доходы и расходы бюджета должны увеличиться на 13 млрд руб. Доходы планируются в объеме 123,6 млрд руб., расходы — 124,2 млрд руб. Дефицит по сравнению с «нулевым» чтением к первому чтению скорректирован с 2,9 млрд до 574 млн руб.

Дополнительные средства планируется направить на здравоохранение (в том числе санаторно-курортное лечение), реконструкцию социальных объектов, общественных пространств, развитие сельских территорий, обеспечение общественного порядка. 120 млн руб. могут пойти на реализацию областной адресной инвестпрограммы. За счет перераспределения средств 913,5 млн руб. будет выделено на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ «Центр». Более 2 млрд руб. предполагается направить на капремонт объектов здравоохранения. Свыше 1,5 млрд руб. составит увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Также дополнительные средства будут направлены на реализацию национальных проектов, отмечают в облдуме. Более 1 млрд руб. предполагается потратить на финансирование объектов, связанных с детским здравоохранением и борьбой с онкозаболеваниями. Более 760 млн руб. выделено областному департаменту аграрной политики — на комплексное развитие сельских территорий, поддержку растениеводства и развитие малых форм хозяйствования. 370 млн руб. может получить областной департамент здравоохранения, 400 млн руб. — департамент промышленности и транспорта (в том числе 340 млн руб. на развитие рынка газомоторного топлива). Департамент предпринимательства и торговли рассчитывает на дополнительные 110 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, департамент соцзащиты — на 967 млн руб. для развития системы ухода за пожилыми людьми, реабилитацию инвалидов и обеспечение детских выплат. 2,5 млрд руб. предполагается направить аграриям на компенсацию процентов по инвесткредитам.

Олег Мухин