Сбербанк будет выдавать компаниям кредиты в обмен на «золотые акции» с 2020 года

В 2020 году Сбербанк намерен массово ввести кредиты с применением «золотой акции» для корпоративных клиентов, сообщил вице-президент по инвестиционной деятельности банка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин. Таким образом банк сможет получить повышенный контроль над клиентами при рискованных сделках, пояснил он. Банк уже использует такой механизм, но обширное внедрение запланировано на следующий год.

«Одна из наших задач — в сделках, в которых банк берет повышенный риск, иметь повышенную степень контроля. И мы предполагаем запустить в следующем году продукт, который мы называем "золотая акция". Там, где есть у Сбербанка повышенный риск, "золотая акция" позволяет нам включать в корпоративный договор с клиентом какие-то меры контроля»,— сказал господин Рацин журналистам (цитата по РБК). Вместе с тем Сбербанк не хочет заменять собой управление компаний клиентов, сообщил он.

«Если клиент приходит в Сбербанк за финансированием, но его запрос не отвечает тем параметрам, которые установлены внутри банка именно для кредитных продуктов, у него есть возможность либо модифицировать свой проект, либо найти дополнительные средства на рынке, либо обратиться к нам для того, чтобы мы тоже с баланса Сбербанка дали ему дополнительные заемные средства, но в виде другого инструмента, более рискового, более дорогого. Так как мы берем больший риск, мы хотим и контролировать принятие решений, ведение бизнеса в большей степени»,— добавил господин Рацин. Он добавил, что большой спрос на финансирование и повышение долгового плеча исходит от крупных компаний из регионов. По мнению Оскара Рацина, компаниям зачастую проще взять заем у Сбербанка, чем собирать разные предложения рынка.

Напомним, в 2009 году Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса». Однако две недели назад банк продал ее обратно компании по цене приобретения — за €1.

Сделку заключили на фоне заявления об изменении в структуре корпоративного управления «Яндекса». Совет директоров компании одобрил его 18 ноября. Тогда стало известно, что в структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежавшую Сбербанку «золотую акцию».

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».