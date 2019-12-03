Кремль считает закон о предустановке отечественного ПО антимонопольным

Кремль отождествляет закон о предустановке отечественных программ на электронные устройства с антимонопольной деятельностью. Отвечая на вопрос “Ъ FM”, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что Россия «ни от кого не отгораживается» в интернете. Он не стал комментировать сообщения СМИ, что ФБР увидело угрозу в российских мобильных приложениях, в том числе в FaceApp.

«Россия ни от кого не отгораживалась ни в интернете, ни в чем. В интернете невозможно ни от кого отгородиться, и у нас нет такой цели… Это (закон о предустановке отечественного ПО.— “Ъ”) абсолютно не тождественно слову "отгораживаться". Это тождественно слову, наверное, антимонопольная деятельность. Что практикуется широко во всем мире. Именно с такого угла это следует с нашей точки зрения рассматривать. Поэтому здесь слово "отгораживание" с моей точки зрения является неуместным»,— сказал господин Песков.

По поводу мнения ФБР на счет российских приложений пресс-секретарь президента «имеет удовольствие быть в состоянии отказаться» от комментариев. «Можно остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована»,— считает господин Песков.

Президент Владимир Путин подписал закон вчера, 2 декабря. Он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Незадолго до подписания Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники попросила не утверждать закон. По их версии, этот документ приведет к монополизации в сфере разработки российских программ. Также это грозит усилением дезинтеграции внутри Евразийского экономического союза/

Почему бизнес выступил против обязательной предустановки отечественных программ — в материале “Ъ” «Бизнес попросил президента не запрещать продажу смартфонов без отечественного софта».