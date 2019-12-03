ФБР увидело в FaceApp угрозу для будущих выборов в США

ФБР рассматривает любое мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, такой как FaceApp (фоторедактор), как потенциальную угрозу. Бюро классифицировало приложение как угрозу из-за его связи с Россией (компания, которая его разработала, базируется в Санкт-Петербурге), передает The Hill.
Приложение FaceApp появилось в 2017 году и сразу завоевало популярность. Разработчиком сервиса стал бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. Помимо эффекта старения, приложение может наложить на лицо улыбку, а также предположить, как стал бы выглядеть пользователь, будь он представителем другого пола.
В ФБР заявили, что оно примет меры, если станет понятно, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США. Оценивая FaceApp как угрозу, в ФБР указали на возможности ФСБ «удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях, не обращаясь к провайдерам интернет-услуг».
FaceApp предполагает использование пользовательских данных, в том числе загрузку фотографии для редактирования. В ФБР заявили, что FaceApp загружает фотографии на облачные серверы в Соединенных Штатах, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии.
FaceApp не передает фотографии пользователей третьим лицам. Такой вывод сделали эксперты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении киберпреступлений.
О возможной опасности приложения для пользователей — в публикации “Ъ FM” «В FaceApp разглядели угрозу безопасности».
просмотров: 285290
просмотров: 181418
просмотров: 125182
просмотров: 61118
просмотров: 39979