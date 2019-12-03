Еврокомиссия просит Кипр прояснить решение отозвать «золотые паспорта» у 26 человек

Европейская комиссия направила Кипру письмо с просьбой разъяснить решение правительства об аннулировании гражданства 26 человек, которые получили паспорта в рамках программы «Гражданство за инвестиции», сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ. Кипру нужно будет предоставить ответ до 6 января.

Генеральный директор Еврокомиссии (ЕК) по вопросам правосудия и делам потребителей Тиина Астола в письме задала властям Кипра два вопроса: будет ли проведено расследование ситуации «возможных неправомерных действий» чиновников, выдавших кипрское гражданство этим лицам, и как государство планирует предотвращать выдачу паспортов иностранцам, чьи анкеты «грозят высокими рисками».

Напомним, в ноябре министр внутренних дел Кипра сообщил об аннулировании гражданства 26 человек, которые получили его в рамках программы «Гражданство за инвестиции». Среди них были девять россиян, имена не сообщались. По данным СМИ, среди них оказались Олег Дерипаска, его сын и дочь, топ-менеджеры АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко вместе с женами и детьми (по данным “Ъ”, связаны с уголовным делом против начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина) и экс-глава Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

Подробнее об отзыве «золотых паспортов» — в материале “Ъ” «Кипр отзывает гражданства».