СМИ: Самого богатого жителя Кубани Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства

Жителя Краснодарского края миллиардера Олега Дерипаску, а также двух его детей лишили «золотых паспортов» Республики Кипр. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.

Сообщается, что кипрского гражданства, полученного в обмен на инвестиции в экономику островного государства, лишены сам господин Дерипаска и его дети, бывший президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко с супругой и дочерью, а также бывший первый вице-президент того же банка Александр Бондаренко с супругой и двумя детьми.

Ранее издание Cyprus Times сообщало об отзыве кипрского гражданства у 26 человек, в числе которых девять граждан России, восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и выходец из Малайзии. Одной из причин данного решения мог стать розыск по линии Интерпола, ограничения со стороны Евросоюза или санкции, связанные с нарушением прав человека. Как сообщал министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис, все отозванные «золотые паспорта» были выданы в период с 2012 по 2017 годы.

Уточняется, что Олег Дерипаска и члены его семьи, а также иные лишенные кипрского гражданства персоны могут подать апелляцию на решение республиканских властей.

Олег Дерипаска является генеральным директором компании «Базовый Элемент», президентом En+ Group и генеральным директором компании РУСАЛ. Официально он числится жителем Усть-Лабинского района Краснодарского края, поэтому большинство судебных дел, касающихся олигарха, рассматриваются кубанскими судами. В частности, речь идет о процессах в отношении защиты части и достоинства миллиардера по делу о публикациях эскорт-звезды интернета Анастасии Рыбки, а также изданий The Times, The Telegraph и The National. Дерипаске принадлежат три крупнейших аэропорта на Юге России в Краснодаре, Сочи и Анапе, а также аграрный бизнес в Усть-Лабинском районе.

