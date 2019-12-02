Партнерские проекты

Офис становится умнее

Совместный проект Tele2 и «Ъ-Удмуртия»

Сегодня «Умный офис» — это концепция организации рабочего пространства, которая все чаще востребована крупными компаниями Удмуртии. Благодаря оптимальному сочетанию инноваций, современных инженерных решений и интеллектуальных механизмов такой офис помогает бизнесу в решении большого числа задач, убирает массу непроизводственных издержек, позволяет побеждать в конкурентной борьбе в условиях бурного роста цифровых технологий. Как отмечают специалисты, идеальный вариант — проектировать «Умный офис» с нуля, чтобы заложить всю необходимую инфраструктуру.//

Бизнес — на связи

Совместный проект КОМОССТРОЙ® и «Ъ-Удмуртия»

Мобильный оператор Tele2 сегодня предлагает различные услуги, которые помогают повысить эффективность бизнеса. Среди них сервисы, технологии которых составляют портрет целевой аудитории, анализируют потребительское поведение и увеличивают клиентскую базу.//