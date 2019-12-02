Партнерские проекты

Сегодня «Умный офис» — это концепция организации рабочего пространства, которая все чаще востребована крупными компаниями Удмуртии. Благодаря оптимальному сочетанию инноваций, современных инженерных решений и интеллектуальных механизмов такой офис помогает бизнесу в решении большого числа задач, убирает массу непроизводственных издержек, позволяет побеждать в конкурентной борьбе в условиях бурного роста цифровых технологий. Как отмечают специалисты, идеальный вариант — проектировать «Умный офис» с нуля, чтобы заложить всю необходимую инфраструктуру.
Мобильный оператор Tele2 сегодня предлагает различные услуги, которые помогают повысить эффективность бизнеса. Среди них сервисы, технологии которых составляют портрет целевой аудитории, анализируют потребительское поведение и увеличивают клиентскую базу.
Рай в шалаше, пусть и в компании любимого человека, все чаще перестает быть трендом. К выбору квартиры будущие жильцы начали подходить все с большим трепетом и вниманием, пытаясь разглядеть в каждом из предложенных вариантов частичку себя. Чтобы избежать длительных поисков и развеять иллюзии о том, что идеала не существует, предлагаем окунуться в мир современных новостроек Ижевска вместе с компанией КОМОССТРОЙ®.
Совместный проект центра стоматологии и имплантации «Лада-Эстет» и «Ъ-Удмуртия»
Семь раз отмерь: как 3D-моделирование помогает достигнуть лучшего результата в стоматологии
Стоматология развивается семимильными шагами. Сегодня 3D-моделирование помогает решать задачи в различных областях — от создания модели будущего прикуса до изготовления хирургических шаблонов. И если раньше человек, обращаясь в стоматологию, вынужден был пройти целый круг специалистов (от стоматолога-терапевта — к хирургу, от хирурга — к ортопеду и обратно), то сейчас, благодаря современным технологиям, пациенту достаточно посетить специалиста один раз.
Совместный проект компаний «Ростелеком», «Портал-Автоматика», «Рентек» и «Ъ-Удмуртия»
Дом с умом
«Умный дом», SMART квартиры, умные жилые комплексы — новейшие тенденции на рынке жилой недвижимости Ижевска. Сегодня «Цифровой дом» — это не просто набор устройств и приложений для смартфона. Технологии автоматизации внедряются как на этапе проектирования и строительства здания, так и в процессе его эксплуатации. Используют такие технологии и компании сферы ЖКХ.
Совместный проект компании «Регион-Инвест» и «Ъ-Удмуртия»
Другие правила «Ривьера Парк»
Сегодня мало просто строить дома, говорит Анна Усатова, коммерческий директор «Ривьера Парк». Современному человеку нужна комфортная среда, которая начинается далеко за пределами его квартиры. Важно создавать каждый новый объект как экосистему, в которой окружающее пространство и инфраструктура не менее значимы, чем то, что находится внутри дома. Важно привести к единому знаменателю мастер-план и благоустройство территории, архитектуру дома и квартирографию.
Совместный проект компании «Регион-Инвест» и «Ъ-Удмуртия»
На одной волне с городом: новый квартал у воды от «Ривьера Парк»
Квартал «На Волне» находится на перекрестке улицы Горького и переулка Широкого, еще ближе к воде. Жизнь у воды - это привилегия, о которой сегодня мечтают многие. Здесь есть место для динамики и умиротворения, для бурной деятельности и неспешного отдыха - одно чередуется с другим так же гармонично, как колеблется волна, то вырастая, то уменьшаясь.
Совместный проект компании UDS group и «Ъ-Удмуртия»
Холдинг UDS group привлекает иностранные инвестиции в регион
С 10 по 12 октября 2017 года по приглашению компании UDS group состоялся деловой визит в Удмуртию японских инвесторов и партнеров холдинга. В столице республики побывали представители корпорации Yunika и одного из крупнейших банков Японии – SMBC.