Поезда на МЦД-2 из Подольска в Москву идут с увеличенными интервалами

Поезда на втором Московском центральном диаметре (МДЦ-2) и в Рижском направлении идут с увеличенными интервалами из Подольска в Москву. Перебои в движении возникли из-за удержания дверей пассажирами, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

Позже ЦППК сообщил, что движение по МЦД-2 восстановили. Несколько поездов МЦД-2 и Рижского направления следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы из-за человека на пути. Предварительно, он переходил пути в неположенном месте. Для оказания ему помощи вызвали бригаду медиков. Что с ним произошло — не уточняется.

Два Московских центральных диаметрах были запущены 25 ноября. В связи с многочисленными сбоями в работе МЦД проезд по ним на ближайшие две недели сделали бесплатным. С сегодняшнего дня, 2 декабря, увеличат с 7 до 11 число вагонов в поездах на МДЦ-1 (проходит от Одинцово до Лобни).

О том, почему ответственность за сбои на МЦД понесет перевозчик, читайте в материале “Ъ” «Диаметрально ответственный».

Вице-мэр Москвы о запуске МЦД — в интервью “Ъ” «Бесплатный проезд — это ответственность перевозчика за нестабильность работы».