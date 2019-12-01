«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Кутепов (21, авт.).
«Зенит» сумел удержать победу в меньшинстве. На 49-й минуте вторую желтую карточку получил Оздоев.
«Зенит» с 42 очками занимает 1 место в турнирной таблице. «Спартак» с 22-я — 8-е.
В следующем туре «Зенит» сыграет с московским «Динамо». «Спартак» встретится с «Ростовом».
СМИ сообщали, что сотрудники центра «Э» предотвратили «массовые драки» между болельщиками «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге. Источники говорили, что большая часть задержаний фанатов, произошедших накануне и в день матча команд, была связана с попытками болельщиков подраться друг с другом.
просмотров: 159545
просмотров: 132605
просмотров: 43721
просмотров: 39894
просмотров: 39713