Борец Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца. Это произошло из-за нарушения правил, регламентирующих экипировку спортсменов, во время церемонии награждения на ЧМ, который прошел в сентябре в Нур-Султане, сообщил ТАСС главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

На церемонию награждения спортсмен вышел в футболке с изображением имама Шамиля, северокавказского религиозного деятеля и военачальника. По правилам на церемонию можно выходить только в экипировке национальной команды.

Срок дисквалификации Садулаева истекает 21 января 2020 года. Он оштрафован на 5 тыс. швейцарских франков. Садулаев — победитель Олимпийских игр 2016 года и четырехкратный чемпион мира.

О соревнованиях читайте в публикации “Ъ” «Борцы не дотянули до рекорда».