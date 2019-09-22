Борцы не дотянули до рекорда

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев поставил победную точку в выступлениях российских вольников и всей объединенной сборной на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане. Он одолел в финале категории до 97 кг олимпийского чемпиона 2012 года из Азербайджана Шарифа Шарифова и завоевал свой четвертый мировой титул. Российские мастера вольной борьбы одержали пять побед, получили одно серебро, три бронзы, пять олимпийских лицензий и первое место в командном зачете. Вторые — американцы (2–0–2), третьи — грузины (2–0–1). Российские «классики» в этом разряде также первые, а женщины — вторые. В общей сложности на счету россиян 19 наград, включая девять золотых (9–5–5). Вторые — американцы (5–0–2), третьи — грузины (4–0–2). Год назад в Будапеште объединенная сборная России установила рекорд, получив десять золотых медалей.

Олимпийский чемпион 23-летний Абдулрашид Садулаев выиграл в воскресенье свой четвертый титул чемпиона мира, в финале весовой категории до 97 кг уверенно взяв верх над одним из самых техничных в мире борцов — олимпийским чемпионом 2012 года из Азербайджана 30-летним Шарифом Шарифовым — 4:0. Бронза — у олимпийского чемпиона в этом весе американца Кайла Снайдера и Магомедгаджи Нурова из Македонии. Садулаев, который побеждал также на мировых первенствах 2014, 2015 и 2017 годов, завоевал для России лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

Делясь впечатлениями от выступления в Казахстане, борец сказал, что пока не ощущает себя одним из самых титулованных спортсменов в современной вольной борьбе, поэтому намерен работать дальше: «Эмоции от побед у меня не притупились, все еще впереди». Он также заметил, что не разочарован тем, что не встретился в этот раз с олимпийским чемпионом и чемпионом мира американцем Кайлом Снайдером, и выразил надежду на схватку с ним в рамках предстоящих Игр в Токио.

Главный тренер российской команды Дзамболат Тедеев оценил выступление на чемпионате своих подопечных на «хорошо». Они завоевали пять лицензий на право участия в Олимпийских играх 2020 года в Японии в категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг. А упущенную шестую лицензию в весе до 125 кг, уверен тренер, можно будет заработать на одном из квалификационных турниров будущего года.

«Нам еще есть над чем работать — в частности, в весовых категориях до 86 и 125 кг. Всем спортсменам надо прибавить за оставшиеся 11 месяцев до Олимпиады, чтобы подтянуться и в Токио показать максимально хороший результат»,— цитирует «РИА-спорт» Дзамболата Тедеева.

Он также заметил, что в 2003 году на предолимпийском чемпионате мира россияне не взяли лицензий сразу в нескольких категориях, однако, заработав их чуть позже, в 2004 году на Играх в Афинах выиграли в них золото.

Вера Мухина