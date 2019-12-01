УГМК оторвался в Курске

В воскресенье лидеры российского женского баскетбола курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК сошлись в первом в нынешнем сезоне очном противостоянии в рамках премьер-лиги. Встреча, собравшая полные трибуны курского СКК, завершилась уверенной победой гостей со счетом 93:72. Впрочем, у курских баскетболисток довольно скоро будет шанс поквитаться с принципиальным соперником. 22 декабря, и тоже в Курске, команды сойдутся в финале Кубка России. В этом матче соотношение сил может быть уже другим, ведь согласно правилам Российской федерации баскетбола в кубковых матчах не могут играть легионеры.
Для УГМК и «Динамо» нынешний сезон складывается по-разному. Уральская команда подтверждает статус сильнейшей и в России, и в Европе. Во внутреннем первенстве УГМК поражений не знал. Правда, в Евролиге осечка — всего одна, но со всеми признаками сенсационности — все же была допущена. В среду екатеринбурженки вдруг уступили куда более скромному рижскому ТТТ. Впрочем, это не помешало им сохранить лидерство в группе A.
А вот у «Динамо» брака в игре заметно больше. Да, в премьер-лиге курская команда также шла без осечек. Но вот в Евролиге, в которой «Динамо» традиционно нацеливается на высочайшие результаты, все не так гладко: три поражения в пяти матчах и последнее — пока — место в группе B.
Неудивительно, что трибуны курского СКК были заполнены практически до отказа.
«Динамо», подгоняемое трибунами, начало матч вполне бодро. Уже через пару минут хозяйки вроде как начали нащупывать слабые места в игре УГМК и принялись понемногу выстраивать отрыв. После броска Натальи Анойкиной он достиг пяти очков. А окажись курские баскетболистки чуть удачливее или аккуратнее (тут уж кому что нравится), отрыв из только намечавшегося мог бы превратиться и во вполне солидный. Но именно с реализацией возможностей у «Динамо» и были серьезные проблемы. Разве что Наталья Жедик (лишь один промах из шести двухочковых попыток) и Деванна Боннер (на ее счету три из четырех дальних попаданий, удавшихся хозяйкам за матч) не страдали от сбившихся прицелов. Остальные курские баскетболистки явно проводили не лучший свой матч.
А вот УГМК, баскетболисткам которого, конечно, хотелось поскорее забыть про рижскую осечку (и гостевая победа над «Динамо» — лучшее для этого средство), напротив, очень рачительно подходил к реализации моментов. Плюс уральская команда за явным преимуществом переигрывала «Динамо» под щитами. На ее счету 35 подборов (8 из них совершила Мария Вадеева) против только 17 у «Динамо». Это не могло не вылиться во что-то значительное. Тем более что у УГМК сразу две баскетболистки — Кортни Вандерслут и Эмма Меессеман — были в ударе и на двоих набрали 40 очков. То есть почти половину от всего, что собрала их команда, победившая со счетом 93:72. Надо сказать, что отрыв УГМК мог быть и более солидным, но в финальной десятиминутке команды уже не старались прыгнуть выше головы, поскольку исход противостояния в целом был предопределен.
И снова в Курске. В этот раз в финале Кубка России. И этот матч, без сомнений, будет совсем другим. Просто потому, что согласно правилам Российской федерации баскетбола в кубковых встречах не могут играть легионеры.
просмотров: 159545
просмотров: 132605
просмотров: 43721
просмотров: 39894
просмотров: 39713