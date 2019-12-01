УГМК оторвался в Курске

В воскресенье лидеры российского женского баскетбола курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК сошлись в первом в нынешнем сезоне очном противостоянии в рамках премьер-лиги. Встреча, собравшая полные трибуны курского СКК, завершилась уверенной победой гостей со счетом 93:72. Впрочем, у курских баскетболисток довольно скоро будет шанс поквитаться с принципиальным соперником. 22 декабря, и тоже в Курске, команды сойдутся в финале Кубка России. В этом матче соотношение сил может быть уже другим, ведь согласно правилам Российской федерации баскетбола в кубковых матчах не могут играть легионеры.

Для УГМК и «Динамо» нынешний сезон складывается по-разному. Уральская команда подтверждает статус сильнейшей и в России, и в Европе. Во внутреннем первенстве УГМК поражений не знал. Правда, в Евролиге осечка — всего одна, но со всеми признаками сенсационности — все же была допущена. В среду екатеринбурженки вдруг уступили куда более скромному рижскому ТТТ. Впрочем, это не помешало им сохранить лидерство в группе A.

А вот у «Динамо» брака в игре заметно больше. Да, в премьер-лиге курская команда также шла без осечек. Но вот в Евролиге, в которой «Динамо» традиционно нацеливается на высочайшие результаты, все не так гладко: три поражения в пяти матчах и последнее — пока — место в группе B.

Несмотря на столь разное начало еврокубковых кампаний, от первого в сезоне очного противостояния «Динамо» и УГМК болельщики вполне могли ждать сильного, интригующего не только статусом участников, но и собственно игрой представления.

Неудивительно, что трибуны курского СКК были заполнены практически до отказа.

«Динамо», подгоняемое трибунами, начало матч вполне бодро. Уже через пару минут хозяйки вроде как начали нащупывать слабые места в игре УГМК и принялись понемногу выстраивать отрыв. После броска Натальи Анойкиной он достиг пяти очков. А окажись курские баскетболистки чуть удачливее или аккуратнее (тут уж кому что нравится), отрыв из только намечавшегося мог бы превратиться и во вполне солидный. Но именно с реализацией возможностей у «Динамо» и были серьезные проблемы. Разве что Наталья Жедик (лишь один промах из шести двухочковых попыток) и Деванна Боннер (на ее счету три из четырех дальних попаданий, удавшихся хозяйкам за матч) не страдали от сбившихся прицелов. Остальные курские баскетболистки явно проводили не лучший свой матч.

А вот УГМК, баскетболисткам которого, конечно, хотелось поскорее забыть про рижскую осечку (и гостевая победа над «Динамо» — лучшее для этого средство), напротив, очень рачительно подходил к реализации моментов. Плюс уральская команда за явным преимуществом переигрывала «Динамо» под щитами. На ее счету 35 подборов (8 из них совершила Мария Вадеева) против только 17 у «Динамо». Это не могло не вылиться во что-то значительное. Тем более что у УГМК сразу две баскетболистки — Кортни Вандерслут и Эмма Меессеман — были в ударе и на двоих набрали 40 очков. То есть почти половину от всего, что собрала их команда, победившая со счетом 93:72. Надо сказать, что отрыв УГМК мог быть и более солидным, но в финальной десятиминутке команды уже не старались прыгнуть выше головы, поскольку исход противостояния в целом был предопределен.

УГМК, таким образом, одержал уже восьмую победу подряд и единолично лидирует в первенстве. Что до «Динамо», то у него очень скоро будет шанс поквитаться с УГМК. Команды вновь встретятся 22 декабря.

И снова в Курске. В этот раз в финале Кубка России. И этот матч, без сомнений, будет совсем другим. Просто потому, что согласно правилам Российской федерации баскетбола в кубковых встречах не могут играть легионеры.

Арнольд Кабанов