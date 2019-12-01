Премьеры Белоруссии и РФ встретятся 6 декабря

Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорись провести встречу в пятницу, 6 декабря. Это произошло в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе российской стороны. Господин Медведев поздравил господина Румаса с юбилеем.

«В рамках телефонного разговора был обсужден ход работы по согласованию "дорожных карт" по интеграции»,— говорится в сообщении белорусского правительства.

Ранее российская и белорусская делегации, возглавляемые премьерами двух стран, не смогли завершить согласование «дорожных карт» по экономической интеграции двух стран. Это стало известно после состоявшегося 19 ноября в Горках заседания Совета министров Союзного государства с участием премьеров двух стран.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Россия и Белоруссия застыли над "дорожными картами"».