Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон победил в Гран-при Абу-Даби — заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Для британца, который ранее досрочно завоевал свой шестой чемпионский титул, эта победа стала для британского гонщика 11-ой в завершившемся сезоне и 84-ой в карьере.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), на третьей строчке — монегаск Шарль Леклер (Ferrari). При этом результат последнего может быть пересмотрен, если стюарды решат наказать его за несоответствие данных о количестве топлива в баках болида. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, финишировал девятым.

О том, как Хэмилтон выиграл чемпионат,— в публикации “Ъ” «Британская шестерка».