Британская шестерка

В субботу в американском Остине случилось неизбежное — Льюис Хэмилтон снова, уже в шестой раз, стал чемпионом мира «Формулы-1». Следующим шагом для британца должна стать попытка повторить вечный, как когда-то казалось, рекорд Михаэля Шумахера с его семью титулами. Учитывая, что Хэмилтона многие считают практически идеальным гонщиком, а также то, что команда Mercedes как минимум еще на год, пока не вступят в силу серьезнейшие изменения в регламенте, сохранит чемпионский потенциал, встать вровень с великим немецким гонщиком Хэмилтон может уже в 2020-м году.

К Гран-при США Льюис Хэмилтон подошел в завидном положении, позволявшем ему не просто надеяться на то, что он станет чемпионом мира, а практически не сомневаться в этом и спокойно готовиться к празднику.

Ситуация была такова, что Хэмилтон, в принципе, мог вообще не выходить на трассу и все равно стать чемпионом.

Единственный вариант, при котором он таковым не становился (не вообще, а именно в Остине), предполагал, что его напарник по Mercedes Валттери Боттас выигрывает этап, а Хэмилтон при этом не попадает в топ-8 классификации. Любое, но кроме первого, место Боттаса делало чемпионом Хэмилтона уже вне зависимости от того, получил ли он какие-то очки.

Впрочем, рассчитывать на то, что Хэмилтон действительно будет попивать пиво в баре и смотреть, как другие бьются за то, чтобы сделать его чемпионом, не стоило.

Слишком он любит гонки, слишком любит побеждать, слишком хорошо ему дается именно трасса в Остине, на которой он становился первым пять раз.

Всего автодром Circuit of the Americas принимал этап «Формулы-1» семь раз. При этом все победы в США Хэмилтон добывал несмотря на то, что стартовал не с первого места.

Далеко не с первой позиции он начинал и нынешнюю гонку. Причем очень далеко — на старте Хэмилтон стоял только пятым. А Боттас был как раз первым. Следом за ним стояли Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. И это следовало признать не худшей для британца расстановкой, позволявшей ему, с одной стороны, при необходимости оставаться в стороне от вероятной жесткой схватки за места гонщиков, которым в этом сезоне еще есть что доказывать, а с другой — спокойно контролировать ситуацию, защищая свою позицию. Уж на то, чтобы отстоять пятое место, возможностей Mercedes хватит, даже если у машины открутить одно колесо.

Хэмилтон сделал значительно больше требуемого минимума.

Он был вторым, пропустив вперед лишь Боттаса, хотя вполне мог и выиграть гонку.

Таким образом, Хэмилтон официально оформил шестой титул в карьере и превзошел достижение легендарного Хуана Мануэля Фанхио, первого, кому удалось пять раз выиграть чемпионат. Следующий на очереди — некогда считавшийся «вечным» рекорд Михаэля Шумахера с его семью титулами. Но не исключено, что на то, чтобы догнать его, у Хэмилтона не так уж много времени.

В следующем сезоне «Формула-1» все еще будет жить по нынешним правилам, а значит команда Mercedes и сам Хэмилтон, с очень высокой вероятностью будут сохранять чемпионский потенциал. Но вот в 2021-м «Формула-1» изменится. Регламент претерпит серьезные реформы, и машины станут «другими». А такие революции нередко заканчиваются свержением прежних лидеров и появлением новых. Учитывая, что Хэмилтону в январе исполнился уже 35 лет, бросаться в погоню за рекордом Шумахера, который свой последний титул тоже завоевал в 35-летнем возрасте, ему нужно уже сейчас.

Арнольд Кабанов