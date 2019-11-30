В Москве у здания Минздрава прошли одиночные пикеты против сокращения врачей

У здания Минздрава РФ в Москве прошла серия одиночных пикетов против проведения оптимизации в медучреждениях и сокращения врачей. О начале проведения акции сообщил «Альянс врачей», который выступил ее организатором в ряде городов.
Участники акции на Неглинной улице вынесли плакаты с требованиями вернуть на работу уволенных врачей, повысить зарплату медперсоналу и сохранить доступную медицину. У здания Минздрава собрались несколько десятков человек, передает «Интерфакс».
Кроме Москвы, как заявили в «Альянсе врачей», пикеты прошли в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сочи, Перми, Оренбурге, Новгородской области, Ярославле, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах.
Ранее в Сочи уволили врача паллиативного отделения Юлию Фрелих, которая публично жаловалась на нехватку лекарств в городской больнице, черную кассу и плохое питание пациентов. После этого профсоюз «Альянс врачей» попытался провести «общественную инспекцию» медучреждения.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Врача уволили из-за больничной тайны».
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