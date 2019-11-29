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Топонимическая комиссия рассмотрит вопрос переименования станции «Новокрестовская» 5 декабря

Топонимическая комиссия Петербурга на заседании в следующий четверг, 5 декабря, рассмотрит вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Об этом со ссылкой на члена комиссии Алексея Ерофеева сообщает «Интерфакс».

Напомним, что с начала ноября на сайте Смольного проводилось голосование на эту тему среди петербуржцев. Сейчас оно завершено, однако результаты онлайн-опроса пока не разглашаются.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что некоторые члены Топонимической комиссии Петербурга считают возможное переименование станции метро на Крестовском острове в честь футбольного клуба нецелесообразным. В то же время в самом ФК «Зенит» заявили о готовности компенсировать расходы по переименованию «Новокрестовской».

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