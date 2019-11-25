В Смольном завершили голосование по переименованию станции «Новокрестовская» в «Зенит»

Власти Петербурга завершили голосование по вопросу возможного переименования станции метро «Новокрестовская» в станцию «Зенит». В настоящий момент подводятся итоги опроса, в ближайшее время они будут опубликованы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации губернатора Петербурга Инну Карпушину.

Отметим, что открытое голосование на сайте Смольного было запущено 1 ноября. При этом его промежуточные итоги не публиковались.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что некоторые члены Топонимической комиссии Петербурга считают возможное переименование станции метро на Крестовском острове в честь футбольного клуба нецелесообразным.

В то же время в ФК «Зенит» заявили о готовности компенсировать расходы по переименованию «Новокрестовской».