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ФК «Зенит» готов компенсировать переименование «Новокрестовской»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов компенсировать затраты на переименование станции метро «Новокрестовская». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко.

По его словам, с инициативой о переименовании станции с «Новокрестовская» на «Зенит» в Смольный обратился футбольный клуб. Присвоение топографическим объектам возле стадионов наименований спортивных команд — является общемировой практикой. В «Зените» считают, что новое название станции метро, «существенно облегчит поиск стадиона на картах и путеводителях» для болельщиков и туристов.

Напомним что на сайте Смольного запущено голосование по поводу переименования станции на Крестовском острове. Респондентам предлагается ответить на вопрос: «Считаете ли Вы целесообразным переименование станции». Для ответов предлагаются три варианта.

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