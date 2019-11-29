Оператор «Ростов-Арены» судится с ФК «Ростов» из-за долга по аренде стадиона

Управляющая компания стадиона «Ростов-Арена» «Спорт-Инжиниринг» подала в суд на ФК «Ростов» из-за долга по арендной плате, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы компании. Долг клуба по аренде составляет 14,4 млн руб.

Ранее пиар-директор клуба Дениса Штанько сообщал, что ФК «Ростов» получил от управляющей компании стадиона «Ростов-Арена» «Спорт-Ин» проект соглашения о расторжении договора аренды. По его словам, управляющая компания предложила клубу расторгнуть договор, так как ФК «Ростов» систематически указывает «Спорт-Ин» на недостатки в работе стадиона. Однако позднее в «Спорт-Ин» эту информацию опровергли.

Дарья Голякова