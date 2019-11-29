Собственником «Главстрой-Усть-Лабинск» стала московская компания

Усть-Лабинский производитель газобетонных блоков под маркой «Главстройблок» сменил собственника, сейчас 93,1% акций общества принадлежит московской компании «Лори-трейдинг», данные появились на ресурсе «СПАРК-Интерфакс». С 2018 года этот пакет акций часто менял хозяина, трижды им владели различные кипрские компании, в конце июля этого года предприятие вернулось в российскую юрисдикцию, его собственником стал «Лэнгдейл холингз лимитед МКАО», зарегистрированный в Калининграде.

АО «Лори-трейдинг» зарегистрировано в июне этого года, уставной капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности общества - вложения в ценные бумаги.

ООО «Главстрой-Усть-Лабинск», действует на территории технопарка «Кубань» (управляет им ООО «Управляющая компания "Индустриальный парк Кубань"»), связанного с бизнесменом Олегом Дерипаской. Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, самого богатого жителя Краснодарского края миллиардера Олега Дерипаску, а также двух его детей лишили «золотых паспортов» Республики Кипр.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж ООО «Главстрой-Усть-Лабинск»» в прошлом году составила 987 млн руб., чистая прибыль — 121 млн руб. Предприятие было зарегистрировано в Усть-Лабинске в 2007 году.

Андрей Ульченко