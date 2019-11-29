В деле о взятке за получение диплома капитана в Новороссийске появился еще один фигурант

Следователи Южного СУТ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего посредника при передаче взятки за положительное прохождение экзамена для получения диплома капитана в порту Новороссийска. Также он подозревается в присвоении денежных средств путем обмана (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, 2 июля 2019 года руководитель отдела трудоустройства ООО «Интер Трейд» осуществил посреднические функции в передаче взятки за положительное прохождение родственником знакомого квалификационных испытаний для получения диплома капитана. За это он получил 140 тыс. руб. для передачи их в качестве взятки должностным лицам дипломного отдела службы капитана морского порта Новороссийск ФГБУ «АМП Черного моря». На банковскую карту другого посредника фигурант перевел только 80 тыс. руб., распорядившись остальными деньгами по своему усмотрению.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, уголовное дело по этому же эпизоду возбуждено в отношении 48-летнего государственного инспектора нефтегавани «Шесхарис». Ему инкриминируется обещание посредничества во взяточничестве. По версии следствия, госинспектор предварительно дал обещание быть посредником в процессе передачи взятки и получил на карту от руководителя отдела трудоустройства ООО «Интер Трейд» 80 тыс. руб., но, благодаря действиям силовиков, не довел свой умысел до конца.

Василий Хитрых