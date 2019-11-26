Госинспектор нефтегавани «Шесхарис» подозревается в посредничестве при даче взятки

Следователи Южного СУТ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего государственного инспектора ИГПК нефтегавани «Шесхарис» службы капитана морского порта Новороссийск. Ему инкриминируется обещание посредничества во взяточничестве за положительное прохождение экзамена для получения диплома капитана (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, госинспектор предварительно дал обещание быть посредником в процессе передачи взятки. 2 июля этого года он получил на банковскую карту от руководителя отдела трудоустройства ООО «Интер Трейд» 80 тыс. руб. для последующей их передачи одному из должностных лиц Новороссийского морского порта. За это родственнику директора общества было обещано содействие в положительном прохождении квалификационных испытаний для получения диплома капитана.

Василий Хитрых