На «Исаевском машиностроительном заводе» ввели наблюдение

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в одношении ООО «Исаевский машиностроительный завод». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Конкурсным управляющим назначен Виталий Афендиков, его отчета суд рассмотрит 25 марта 2020 года.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, иск о банкротстве в апреле этого года подало ФНС № 21 по Ростовской области. Сумма исковых требований составила почти 58 млн руб. В том же месяце Кировский районный суд Ростова осудил учредителя и директора ООО «Исаевский машиностроительный завод» Рамзана Исаева и его заместителя Валентину Брынзу за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что директор ООО «Исаевский машиностроительный завод» и его заместитель представили в налоговую ложные сведения о приобретении оборудования и о суммах НДС, подлежащих возмещению из федерального бюджета. По решению налогового органа с августа по декабрь 2015 года на расчетный счет завода было перечислено более 27 млн руб. Фигурнаты признаны виновными и осуждены к двум го­дам и четырем месяцам колонии общего режима каждый со штрафами в 500 и 200 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интефакс», ООО «Исаевский машиностроительный завод» было зарегистрировано в 2006 году в Красносулинском районе Ростовской области. Основной вид деятельности предприятия — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Владеет и руководит компанией Рамзан Исаев. Завод является вторым после «Тагмета» производителем стальных труб в Ростовской области.

Дарья Голякова