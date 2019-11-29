Проезд грузовиков по мосту через Лену будет стоить от 944 до 2018 рублей

Цена проезда грузовых машин по мосту через реку Лену в Якутии будет варьироваться от 944 до 2018 руб. в зависимости от их габаритов, сообщил ТАСС со ссылкой на паспорт проекта. Как и писал ранее “Ъ”, легковые автомобили будут ездить по мосту бесплатно.

Согласно предельным тарифам по ценам 2025 года, на грузовую машину категории 2 с двумя осями (высотой до 2,6 м) проезд составит 944 руб., на грузовую машину категории 3 (высотой выше 2,6 м) — 1255, на грузовую машину категории 4 с тремя осями (высотой выше 3 м) — 2018 руб.

Напомним, в середине ноября президент России Владимир Путин одобрил строительство моста через Лену. Ленский мост соединит три федеральные автодороги «Вилюй», «Колыма», «Лена». Проект обойдется в 83 млрд руб. с НДС. Стоимость трехкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 83 млрд руб., предусмотрен капитальный грант 54 млрд руб. и участие частного инвестора.

Подробнее об инфраструктурном проекте — в материале “Ъ” «По ленинским мостам».