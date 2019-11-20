NASA намерено купить дополнительные места на «Союзе»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с «Роскосмосом» о покупке дополнительных мест на «Союзе», сообщил официальный представитель Гэри Джордан. Управление намерено обеспечить присутствие американских космонавтов на Международной космической станции (МКС).

«NASA намерено приобрести дополнительные места на "Союзе", чтобы обеспечить постоянное американское присутствие на борту МКС»,— сказал господин Джордан (цитата по ТАСС). Он не уточнил количество мест и миссий.

Ранее стало известно, что космонавтов США нет в списках 64-й и 65-й экспедиций к МКС. По этим данным, в космос отправляются только россияне. В пресс-службе «Роскосмоса» говорили, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Напомним, SpaceX разработала первый частный пилотируемый корабль для доставки космонавтов на МКС и для возвращения их на Землю. Первый полет без экипажа осуществили 2 марта 2019 года.

Возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».