Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

В школах нужно ввести предмет «Моя Россия», на котором школьники смогли бы получить базовые знания о стране и своем крае, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Свою инициативу она озвучила на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, сообщает «РИА Новости».

Как пояснила вице-спикер Госдумы, сейчас дети в школах начинают изучать историю России с шестого класса, что «является явным опозданием». Госпожа Яровая также предложила:

дополнить все учебники справочным разделом «Наши имена», в котором приводились бы сведения «о цивилизационном вкладе России и отечественных деятелей»;

дополнить программы профучилищ и вузов обязательной дисциплиной, посвященной вопросам цивилизационного наследия России;

внести в образовательные стандарты и школьные образовательные программы «конкретные требования по количеству обязательных часов, отводимых на речевую активность учащегося»;

сделать Российскую академию образования основным разработчиком федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Ранее Патриарх Кирилл предложил ввести в школах курс, направленный на воспитание молодежи в духе любви к русской культуре и противодействие «деструктивным моделям поведения». Эту идею поддержали министр просвещения Ольга Васильева и замминистра культуры Ольга Ярилова.

Подробности — в публикации “Ъ” «Школьникам передадут духовный код».