Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

В школах нужно ввести предмет «Моя Россия», на котором школьники смогли бы получить базовые знания о стране и своем крае, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Свою инициативу она озвучила на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, сообщает «РИА Новости».
Как пояснила вице-спикер Госдумы, сейчас дети в школах начинают изучать историю России с шестого класса, что «является явным опозданием». Госпожа Яровая также предложила:
Ранее Патриарх Кирилл предложил ввести в школах курс, направленный на воспитание молодежи в духе любви к русской культуре и противодействие «деструктивным моделям поведения». Эту идею поддержали министр просвещения Ольга Васильева и замминистра культуры Ольга Ярилова.
Подробности — в публикации “Ъ” «Школьникам передадут духовный код».
просмотров: 136519
просмотров: 101273
просмотров: 90816
просмотров: 81591
просмотров: 73886