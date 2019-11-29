Дополнительную платную парковку могут ввести в 13 районах Москвы

Департамент транспорта Москвы направил предложения по расширению зон платных парковок в 13 столичных районов, рассказал в интервью “Ъ” столичный вице-мэр Максим Ликсутов.

«Часто жители к нам обращаются, говорят, что им комфортно стоять на другой стороне улицы, просят присоединить улицы к другому району,— заявил он.— Происходят какие-то небольшие донастройки. Мы работаем по каждому обращению, стараемся найти компромисс по любому обращению».

Господин Ликсутов пообещал до конца года обсудить все предложения с муниципальными депутатами и жителями до конца года, при этом в Таганском, Даниловском, Новогиреево «изменения уже согласованы». «Работа с депутатами по корректировке парковочной политики идет постоянно, в течение всего года,— заявил чиновник.— До конца года мы не предвидим каких-то существенных изменений в нашей парковочной программе».

О том, как реагировали жители районов Таганка, Раменки и Печатники на расширение платной парковки, читайте в материале “Ъ”.

Интервью вице-мэра Москвы Максима Ликсутова читайте в материале “Ъ”.