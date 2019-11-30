Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из доклада «О выставке подарков И. В. Сталину», подготовленного для рассмотрения на Политбюро ЦК ВКП(б), апрель 1950 года.

В связи с 70-летием со дня рождения И. В. Сталина на его имя поступило 15 040 подарков и более восьмисот тысяч рапортов, благодарственных писем и адресов. Кроме того, в течение последних двадцати пяти лет на имя товарища Сталина было прислано 4140 подарков и 104 038 рапортов, благодарственных писем и адресов в ознаменование хозяйственных, политических и военных побед нашей Родины.

Всего на 15 апреля 1950 года поступило 19 180 подарков и около миллиона рапортов, благодарственных писем и адресов...

22 декабря 1949 года в связи с 70-летием со дня рождения товарища Сталина в помещениях Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музея революции СССР и Политехнического музея была развернута и открыта Выставка подарков И. В. Сталину...

Значительная часть подарков, адресов и писем из-за отсутствия помещения для их экспонирования хранится в фондах Музея революции и Музея изобразительных искусств. Некоторые подарки переданы на хранение другим организациям. Так, самолет АЭРО-45, подарок чехословацкого народа, представляет собой пассажирский четырехместный цельнометаллический моноплан, находится в ангаре Центрального Краснознаменного аэродрома имени М. В. Фрунзе. Паровоз серии Э-785–01 — дар трудящихся Польской республики — стоит в Сталинских мастерских Октябрьской ж. д. Четыре коня, полученные из Болгарии, Польши и Чехословакии, переданы конно-спортивному клубу Военно-воздушных сил Московского военного округа.

(на фото — подарок от белорусского народа Сталину: сундук, составленный из 10 тыс. кусочков дерева, 1949 год)

О том, какие подарки готовили к 70-летию Сталина руководители Москвы и как они пострадали за это,— текст «Возомнив, что ему все позволено».

Публикация Светланы Кузнецовой