«Не пробивается пулями из немецкого автомата» Почему «нательная броня» не защищала всех бойцов и командиров РККА

Во время подготовки к советско-финской войне 1939–1940 годов была изготовлена опытная партия предшественников бронежилетов — броненагрудников, испытания которых в ходе боевых действий прошли вполне успешно. Однако, несмотря на относительную простоту изготовления, их путь в войска оказался очень медленным и сложным.

Из письма народного комиссара тяжелой промышленности СССР Л. М. Кагановича наркому обороны СССР маршалу Советского Союза К. Е. Ворошилову, 22 октября 1938 года.

Мной дано указание об изготовлении к 1/I-39 г. на Лысьвенском Металлургическом заводе опытной партии стальных нагрудников в количестве 500 штук, из них: 250 шт. весом 4,0–5 кгр. и 250 шт. облегченного типа весом 2–2,5 кгр.

Из отчета НИИ-13 Наркомата вооружений СССР, 1941 год.

В 1939 году НИИ-13 НКВ изготовил на Лысьвенском заводе опытную партию стальных нагрудников СН-39 (100 штук) и щитков-нагрудников СНШ-39 (100 штук), которые затем проходили испытания в боевых условиях (на Карельском перешейке)...

Нагрудники эти получили положительные отзывы командования 7-ой армии, но вместе с тем был поставлен вопрос о повышении пулестойкости нагрудников с тем, чтобы обеспечить надежную защиту и на дистанциях ближнего боя.

В соответствии с этой задачей нами тогда же был разработан проект нового (утолщенного) нагрудника СН-50А.

По согласовании с У.С.В. ГАУ КА (Управление стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления Красной армии.— «История») уже в 1941 году было принято решение об изготовлении серийной партии нагрудников СН-40А. При этом ставились следующие задачи:

1. Изготовить 100–150 нагрудников СН-40А, обеспечивающих защиту от винтовочного и пулеметного обстрела пулей обр. 1908 года с дистанции 150 м. по нормали и с любой дистанции при обстреле под углом 30°.

2. Разработать чертежи нагрудников для 3-х ростовок — ранее нагрудники изготовлялись одной (малой) ростовки.

3. Уточнить ряд технологических моментов изготовления нагрудника и разработать чертежи нормального инструмента для валового производства нагрудников.

4. Провести полигонные и войсковые испытания с тем, чтобы по результатам их можно было уже решить вопрос о принятии нагрудников на снабжение К.А.

«Бывший зам. наркома обороны Кулик дал отрицательное заключение по образцам нагрудника» Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Из записки заместителя председателя Комиссии партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) И. И. Кузьмина председателю КПК А. А. Андрееву и секретарям ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову и А. С. Щербакову «О применении стальных нагрудников в Красной Армии», 14 апреля 1942 года.

Во время пребывания на заводе №71 в г. Ижевске, ко мне обратился зам. начальника техсовета Наркомата вооружения т. Гостев, а позже, в Москве инженеры Научно-исследовательского института №13 т.т. Корюков и Потапов, с вопросом о снабжении бойцов Красной Армии стальными нагрудниками.

Представленные ими материалы показывают, что стальной нагрудник типа СН-42 толщиной 2 мм., общим весом 3,4 кг., защищает грудь и область живота бойца от действия пули пулеметов-пистолетов, осколков мин и холодного оружия. Образцы таких нагрудников были испытаны в 1940 году на Карельском перешейке в период финской кампании. Отзывы командования и отдельных командиров 7 армии говорят о полной надежности индивидуальной броневой защиты. Нагрудник повышал уверенность, боеспособность и моральное состояние бойцов.

В 1941 г. были проведены полигонные испытания этого нагрудника. Испытания показали, что при переползании, перебежках, при стрельбе и штыковой атаке нагрудник почти не стесняет бойца.

Среднее время при преодолении дистанций в 100, 200 и 300 м. не отличается от времени при преодолении тех же дистанций, при тех же условиях, но без нагрудника.

Испытания обстрелом показали, что нагрудник обеспечивает защиту бойца от огня пулеметов-пистолетов Дегтярева на дистанции 25 м.

В 1940 г. Наркоматом вооружения был разработан проект постановления правительства об изготовлении опытной партии нагрудников.

Однако бывший зам. наркома обороны Кулик дал отрицательное заключение по образцам нагрудника, якобы по той причине, что он не предохраняет бойцов на близких дистанциях от винтовочной пули, в силу этого проект постановления так и не был направлен в правительство.

По указанию Кулика был разработан универсальный нагрудник, предохраняющий бойца от винтовочной пули. Этот нагрудник весил 7,5–9,3 кг.

В августе 1941 г. зам. наркома обороны т. Тимошенко дал отрицательное заключение по этому образцу, вследствие тяжелого веса.

После этого были продолжены работы над облегчением нагрудника и в настоящее время изготовлена опытная серия в количестве 3000 шт., но до сих пор на испытание не направлена.

Образец, предъявленный Наркоматом вооружения, показывает, что нагрудник может быть хорошо использован в танковых десантах, кавалерии и при атаках в пехоте.

На основании изложенного считал бы необходимым обязать Наркомчермет изготовить опытную партию легких стальных нагрудников в количестве 15–20 тыс. штук, а главному артиллерийскому Управлению Красной Армии произвести испытание их на фронте. Материал по результатам испытаний представить на рассмотрение правительства.

Изготовление нагрудников не вызовет затруднений, так как в производстве они очень просты, а на Лысьвенском заводе Наркомчермета имеется забракованной по химанализу шлемовой стали 1500 тонн, из которой и могут быть сделаны нагрудники.

Из записки наркома внутренних дел СССР генерального комиссара госбезопасности Л. П. Берии, наркома черной металлургии СССР И. Ф. Тевосяна и начальника Главного артиллерийского управления Красной армии генерал-полковника Н. Д. Яковлева председателю Государственного комитета обороны И. В. Сталину, 7 августа 1942 года.

В соответствии с Вашим указанием представляем разработанные стальные щитки HИИ-13 Наркомвооружения и заводом №700 Наркомчермета, Московским институтом стали Наркомчермета и ЦНИИ-48 Наркомтанкопрома для индивидуальной защиты бойцов Красной Армии от поражения в область груди и полость живота пулями из немецких автоматов, осколками мин и ручных гранат.

Щиток НИИ-13 Наркомвооружения и завода №700 Наркомчермета изготовляется фигурной штамповкой из горячекатанных листов кремне-марганцевой стали марки 36СГ толщиной 2 мм и весит 3,3 кг. Не пробивается пулями из немецкого автомата с любой дистанции, а также осколками ручных гранат и мин.

Прошел войсковые испытания и получил положительную оценку 5-й Армии Западного фронта и 34-й Армии Северо-Западного фронта.

Щиток Московского Института Стали Наркомчермета изготовляется из горячекатанных листов кремне-марганцевой стали марки З6СГ или 35ХГС, толщиной 1,8–2 мм и весит 3,3–3,5 кг.

Щиток изготовлен с учетом замечаний войск, по защитной площади и форме.



Не пробивается пулями из немецкого автомата с любой дистанции, а также осколками ручных гранат и мин.

Щиток ЦНИИ-48 Наркомтанкопрома — изготовляется из броневой стали марки 30–35ХГС, прикрепляется непосредственно к одежде. Толщина отдельных пластин щитка — 1,8 мм, вес с обшивкой 2 кг; при дополнительной защите спины весит 3 кг.

Испытание обстрелом показало, что щиток защищает от огня автомата с любых дистанций, а также от осколков ручных гранат и мин.

Сталь необходимых марок для производства щитков всех трех образцов освоена Наркомчерметом в валовом производстве.

Для решения вопроса о целесообразности принятия на вооружение Красной Армии броненагрудников, необходимо произвести опытные партии по 500 штук щитков каждого из трех предложенных образцов и провести войсковые испытания.

Представляя проект постановления ГОКО по данному вопросу, просим Вашего решения.

«Панцири оправдали себя, и принятие их на снабжение армии целесообразно» Фото: ТАСС

Из постановления Государственного комитета обороны №2160сс «Об изготовлении опытной партии броненагрудников», 8 августа 1942 года.

В целях предохранения бойцов Красной Армии от пуль из немецкого пистолета-пулемета и от действия осколков мин и ручных гранат Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Изготовить опытную партию по 500 штук броненагрудников каждого из трех предложенных образцов, обязав:

а) Наркомчермет — т. Тевосяна изготовить 500 броненагрудников, образец НИИ-13 Наркомата вооружения и завода №700 Наркомчермета, на заводе №700 и поставить их ГАУ Красной Армии к 10 августа 1942 года;

б) Наркомсредмаш — т. Акопова изготовить 500 броненагрудников, образец Московского института стали на заводе имени Сталина (г. Москва), и поставить их ГАУ Красной Армии к 12 августа 1942 года;

в) Наркомтанкопром — т. Зальцмана изготовить 500 бронещитков, образец ЦНИИ-48 Наркомтанкопрома, на Уралмашзаводе и поставить их ГАУ Красной Армии к 12 августа 1942 года.

2. Наркомтекстиль СССР — т. Акимова поставить в счет фондов HKО в августе месяце 1942 года отделу местной промышленности Мосгорисполкома, Наркомчермету к Наркомтанкопрому хлопчатобумажную ткань типа палатки для обшивки броненагрудников, в количествах и сроки по их заявкам.

3. Отдел местной промышленности Мосгорисполкома — т. Селиванова изготовить и поставить заводу им. Сталина (гор. Москва) необходимую фурнитуру для броненагрудников, в количествах и сроки по заявке завода, а также произвести обшивку броненагрудников, выпускаемых заводом им. Сталина.

4. Наркомчермет — т. Тевосяна обеспечить завод имени Сталина необходимым количеством металла для изготовления броненагрудников.

5. Обязать начальника ГАУ Красной Армии т. Яковлева полученные образцы броненагрудников направить в действующую Красную Армию, провести всестороннее испытание их и к 25.VIII-42 г. представить соображения о наилучшем образце броненагрудников для принятия его на валовое производство.

Из записки наркома внутренних дел СССР генерального комиссара госбезопасности Л. П. Берии, наркома черной металлургии СССР И. Ф. Тевосяна и начальника Главного артиллерийского управления Красной армии генерал-полковника Н. Д. Яковлева председателю Государственного комитета обороны И. В. Сталину, 18 октября 1942 года.

В соответствии с Вашим указанием представляем проект постановления Государственного Комитета Обороны «Об изготовлении в октябре месяце 1942 года на заводе №700 Наркомчермета — 7.000 штук и по 20.000 штук в ноябре и декабре 1942 года, броненагрудников для защиты бойцов от пуль и осколков мин и ручных гранат».

Просим Вашего решения.

Из постановления Государственного комитета обороны №2442сс «Об изготовлении броненагрудников на заводе №700 Наркомчермета», 23 октября 1942 года.

1. Обязать Наркомчермет т. Тевосяна организовать производство стальных броненагрудников на заводе №700 НКЧМ (Лысьвенском) на 20.000 штук в месяц и поставить НКО в октябре месяце 1942 г. 7000 штук, в ноябре и декабре месяцах по 20.000 штук в месяц.

2. Обязать Наркомтекстиль т. Акимова поставить в IV квартале заводу №700 НКЧМ, в счет фондов НКО, хлопчатобумажную ткань цвета хаки, нитки и сукно серое шинельное, необходимые для обшивки броненагрудников в количествах, в соответствии с п.1 настоящего постановления.

3. Обязать наркоматы поставить в IV квартале 1942 г. равномерными партиями по месяцам заводу №700 НКЧМ следующие материалы:

Наркомлес СССР — скипидар очищенный — 0,3 тн.

Наркомхимпром — краску защитную 4-БО — 2 тн.

Наркомчермет — бензол чистый каменноугольный — 3 тн.

Из заявки Управления командующего артиллерией 68-й армии в Артком Главного артиллерийского управления Красной армии, июль 1943 года.

В ноябре 1942 г. 57-я армия получила на испытания нагрудные панцыры (так в документе.— «История») в количестве 5000 шт.

Артснабжение армии, убедившись в их надежности путем обстрела винтовочным огнем с дистанции 100 м, выдало в стрелковые части 500 шт. для войсковых испытаний.

Встретив их с недоверием, но проверив панцири в боях, командиры частей запросили артснаб армии отпустить их в возможно большем количестве. Все имевшиеся на складе панцири были выданы частям (в основном 15-й гв. СД и 422-й СД). В боях за Сталинград они прошли всестороннее и достаточное испытание. Отзывы командиров частей и бойцов говорят о том, что нагрудные панцири, в дополнение к стальному шлему, являются надежным и хорошим средством защиты бойца от штыковых ударов, пулевых и осколочных ранений.

Кроме этого необходимо отметить и моральное значение панциря. Бойцы, снабженные панцирем, в прочности которого они успели убедиться, идут в бой спокойно и уверенно. Это позволяет сделать вывод, что панцири оправдали себя и принятие их на снабжение армии целесообразно.

(По данным Научно-исследовательского полигона стрелкового вооружения, за годы Великой Отечественной войны было выпущено 300 тыс. броненагрудников различных модификаций. После появления новых типов стрелкового оружия, пришедших на смену пистолетам-пулеметам, работы по броненагрудникам в 1947 году были прекращены.— «История».)

Публикация Евгения Жирнова