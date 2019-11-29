Прокатная десятка

28 ноября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых драма Александра Лунгина «Большая поэзия», комедийный детектив «Достать ножи», продолжение самого кассового мультфильма в истории «Холодное сердце» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Обозреватель Борис Барабанов: «Критики, анализирующие успех фильма, внимательно изучают "взрослые" темы, поднятые авторами. Аниматоры не делают вид, что за годы, прошедшие после событий первой серии, герои не изменились, да и костяк аудитории в кинозалах — в основном те, кого Анна, Эльза и их друзья покорили еще в дошкольном возрасте. Одна из главных музыкальных тем "Холодного сердца 2", которая звучит в исполнении снеговика Олафа, называется "Когда я стану взрослым". Хотя вот он как раз не меняется, несмотря на то что весь фильм рефлексирует на тему своего возраста. Олаф, вероятно, самый обаятельный комический герой второго плана в современной большой анимации, по этому показателю он давно обошел белку из "Ледникового периода"».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Кассовая мерзлота»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Экспозиция фильма сразу погружает зрителя в хорошо знакомую и такую старомодно уютную обстановку истории о "чисто английском убийстве", хотя дело происходит в Америке наших дней и шуток про Twitter, иммигрантов, недавние фильмы и актуальные новости здесь будет предостаточно. Большая семья знаменитого писателя-детективщика Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) собирается в его особняке, чтобы… поговорить с полицией. Дело в том, что совсем недавно в этом же доме отмечалось 85-летие патриарха, а на следующее утро он был найден в своей спальне (разумеется, закрытой изнутри) с перерезанным горлом».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Особо уютное преступление»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Виктор (Даниэль Отёй) — пожилой художник-карикатурист, чьи лучшие дни остались далеко позади. Газета, для которой он работал, полностью ушла в онлайн, как и весь остальной мир, и больше не нуждается в его рисунках, а он остался в безнадежно аналоговой реальности с винилом, бумажными книгами и искренним отвращением ко всему цифровому. Эта воинствующая старомодность страшно раздражает его жену Марианну (Фанни Ардан), которая, даром что ровесница мужа, идет в ногу со временем: клиентам (она психолог) дает консультации в специальной программе, а по вечерам, чтобы не слушать супружеский бубнеж о том, что раньше было получше, погружается в виртуальную реальность с пальмами и пляжами. Впрочем, и в настоящем мире ей есть на что отвлечься, например на роман с лучшим другом Виктора Пьером (Пьер Ардити). Одним не самым приятным для пары вечером муж надоедает ей окончательно, и она выставляет его из дома».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Отличники лирической культуры»
Интервью с Фанни Ардан — в материале “Ъ”
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Большая поэзия" — очень негромкий фильм, не скандальный, не истеричный. Не спекулирующий на удручающей социальной фактуре: петушиных боях в иммигрантском гетто или циклопической свалке на фоне недостроенных кондоминиумов. В городе Железнодорожный можно не только жить, но и писать стихи, и беседовать с умными и красивыми женщинами, не помышляя затащить их в койку. Вопреки логике, в современной России такая характеристика фильма "от обратного" дорогого стоит. Особенно военного фильма, а "Большая поэзия" — фильм о войне».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «ЧОП со слэмом»
Кинокритик Ксения Рождественская: «Представляя свой фильм на Каннском фестивале, Мати Диоп, наполовину сенегалка, наполовину француженка, объясняла, что ей не хватало черных "Ромео и Джульетты", сюжета о трагической любви в эпоху глобального капитализма. До "Атлантики" Мати Диоп играла в кино и снимала короткометражные фильмы. "Атлантика" — ее полнометражный дебют — и сразу Гран-при жюри в Канне. Правда, критики увидели в этом решении сплошную политкорректность и следование моде: слишком предсказуемо отдать Гран-при первой африканской женщине-режиссеру, участвующей в конкурсе. Но "Атлантика" без всяких скидок на политкорректность — уверенное, гипнотическое кино, настоящий вуду-хоррор о мигрантах».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Профсоюз призраков»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Конечно, "Аббатство Даунтон" только формально кино. По сути, это расширенный эпизод сериала, один из тех специальных рождественских выпусков, которыми, как вишенкой на торте, украшался каждый сезон начиная со второго. Для новичков, незнакомых с предысторией, здесь скороговоркой объясняется, кто кому кем приходится и прочее содержание предыдущих серий, но, конечно, картина снята не для них».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Серийные любимцы»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный дебют Анны Пармас, автора одной из главных сатирических программ на телевидении 1990-х "Осторожно, модерн!" (ей мы обязаны рождением звезды Дмитрия Нагиева), соавтора сценариев фильмов Авдотьи Смирновой ("Два дня", "Кококо", "История одного назначения") и режиссера самых известных клипов группировки "Ленинград" ("В Питере — пить", "Экспонат", "Сиськи"). Фильм, снятый в жанре народной комедии, получил на "Кинотавре" призы за лучший сценарий и лучший дебют, что для фестиваля, где в конкурсе показывают в основном сложное авторское кино, стало своеобразной сенсацией».
Подробнее о фильме — в интервью “Ъ-Weekend” Анны Пармас