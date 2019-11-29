Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «"Большая поэзия" — очень негромкий фильм, не скандальный, не истеричный. Не спекулирующий на удручающей социальной фактуре: петушиных боях в иммигрантском гетто или циклопической свалке на фоне недостроенных кондоминиумов. В городе Железнодорожный можно не только жить, но и писать стихи, и беседовать с умными и красивыми женщинами, не помышляя затащить их в койку. Вопреки логике, в современной России такая характеристика фильма "от обратного" дорогого стоит. Особенно военного фильма, а "Большая поэзия" — фильм о войне».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «ЧОП со слэмом»