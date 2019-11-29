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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 30 ноября—1 декабря

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28 ноября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых драма Александра Лунгина «Большая поэзия», комедийный детектив «Достать ножи», продолжение самого кассового мультфильма в истории «Холодное сердце» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Холодное сердце 2
Достать ножи
Прекрасная эпоха
Большая поэзия
Атлантика
Предатель
Аванпост
Аббатство Даунтон
Давай разведемся!
Ford против Ferrari
Холодное сердце 2 (Frozen II, 2019)

Холодное сердце 2

Режиссеры: Крис Бак, Дженнифер Ли
Жанр: анимационный, мюзикл, фэнтези / США / 103 мин.
В прокате: с 28 ноября

Обозреватель Борис Барабанов: «Критики, анализирующие успех фильма, внимательно изучают "взрослые" темы, поднятые авторами. Аниматоры не делают вид, что за годы, прошедшие после событий первой серии, герои не изменились, да и костяк аудитории в кинозалах — в основном те, кого Анна, Эльза и их друзья покорили еще в дошкольном возрасте. Одна из главных музыкальных тем "Холодного сердца 2", которая звучит в исполнении снеговика Олафа, называется "Когда я стану взрослым". Хотя вот он как раз не меняется, несмотря на то что весь фильм рефлексирует на тему своего возраста. Олаф, вероятно, самый обаятельный комический герой второго плана в современной большой анимации, по этому показателю он давно обошел белку из "Ледникового периода"».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Кассовая мерзлота»

Достать ножи (Knives Out, 2019)

Достать ножи

Режиссер: Райан Джонсон
В ролях: Дэниел Крейг, Крис Эванс, Кристофер Пламмер, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон
Жанр: детектив, комедия, драма / США / 130 мин.
Слоган: «У каждого свой мотив»
В прокате: с 28 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Экспозиция фильма сразу погружает зрителя в хорошо знакомую и такую старомодно уютную обстановку истории о "чисто английском убийстве", хотя дело происходит в Америке наших дней и шуток про Twitter, иммигрантов, недавние фильмы и актуальные новости здесь будет предостаточно. Большая семья знаменитого писателя-детективщика Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) собирается в его особняке, чтобы… поговорить с полицией. Дело в том, что совсем недавно в этом же доме отмечалось 85-летие патриарха, а на следующее утро он был найден в своей спальне (разумеется, закрытой изнутри) с перерезанным горлом».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Особо уютное преступление»

Прекрасная эпоха (La belle epoque, 2019)

Прекрасная эпоха

Режиссер: Николя Бедос
В ролях: Даниэль Отёй, Гийом Кане, Фанни Ардан, Пьер Артиди
Жанр: комедия, драма / Франция / 115 мин.
В прокате: с 28 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Виктор (Даниэль Отёй) — пожилой художник-карикатурист, чьи лучшие дни остались далеко позади. Газета, для которой он работал, полностью ушла в онлайн, как и весь остальной мир, и больше не нуждается в его рисунках, а он остался в безнадежно аналоговой реальности с винилом, бумажными книгами и искренним отвращением ко всему цифровому. Эта воинствующая старомодность страшно раздражает его жену Марианну (Фанни Ардан), которая, даром что ровесница мужа, идет в ногу со временем: клиентам (она психолог) дает консультации в специальной программе, а по вечерам, чтобы не слушать супружеский бубнеж о том, что раньше было получше, погружается в виртуальную реальность с пальмами и пляжами. Впрочем, и в настоящем мире ей есть на что отвлечься, например на роман с лучшим другом Виктора Пьером (Пьер Ардити). Одним не самым приятным для пары вечером муж надоедает ей окончательно, и она выставляет его из дома».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Отличники лирической культуры»

Интервью с Фанни Ардан — в материале “Ъ”

Большая поэзия (2019)

Большая поэзия

Режиссер: Александр Лунгин
В ролях: Александр Кузнецов, Евгений Сытый, Федор Лавров, Алексей Филимонов
Жанр: боевик, драма / Россия / 120 мин.
В прокате: с 28 ноября

Кинокритик Михаил Трофименков: «"Большая поэзия" — очень негромкий фильм, не скандальный, не истеричный. Не спекулирующий на удручающей социальной фактуре: петушиных боях в иммигрантском гетто или циклопической свалке на фоне недостроенных кондоминиумов. В городе Железнодорожный можно не только жить, но и писать стихи, и беседовать с умными и красивыми женщинами, не помышляя затащить их в койку. Вопреки логике, в современной России такая характеристика фильма "от обратного" дорогого стоит. Особенно военного фильма, а "Большая поэзия" — фильм о войне».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «ЧОП со слэмом»

Атлантика (Atlantique, 2019)

Атлантика

Режиссер: Мати Диоп
В ролях: Абду Балде, Амината Кэйн, Ибрахима Мбайе
Жанр: драма / Франция, Сенегал, Бельгия / 106 мин.
В прокате: с 28 ноября

Кинокритик Ксения Рождественская: «Представляя свой фильм на Каннском фестивале, Мати Диоп, наполовину сенегалка, наполовину француженка, объясняла, что ей не хватало черных "Ромео и Джульетты", сюжета о трагической любви в эпоху глобального капитализма. До "Атлантики" Мати Диоп играла в кино и снимала короткометражные фильмы. "Атлантика" — ее полнометражный дебют — и сразу Гран-при жюри в Канне. Правда, критики увидели в этом решении сплошную политкорректность и следование моде: слишком предсказуемо отдать Гран-при первой африканской женщине-режиссеру, участвующей в конкурсе. Но "Атлантика" без всяких скидок на политкорректность — уверенное, гипнотическое кино, настоящий вуду-хоррор о мигрантах».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Профсоюз призраков»

Предатель (Il traditore, 2019)

Предатель

Режиссер: Марко Беллоккьо
В ролях: Пьерфранческо Фавино, Луиджи Ло Кашио, Фаусто Руссо Алези
Жанр: драма, биография, криминал / Италия, Франция, Германия, Бразилия / 135 мин.
В прокате: с 28 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Байопик Томмазо Бушетты, первого члена итальянской мафии, согласившегося свидетельствовать против коза-ностры: благодаря его показаниям в тюрьму были отправлены более 350 членов организации. "Предатель", снятый 80-летним классиком Марко Беллоккьо, участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля, но ни одной награды — даже мощно сыгравшему Бушетту Пьерфранческо Фавино — не получил»
Аванпост (2019)

Аванпост

Режиссер: Егор Баранов
В ролях: Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова
Жанр: фантастика, триллер, боевик / Россия / 150 мин.
В прокате: с 21 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Научная фантастика, снятая режиссером Егором Барановым ("Гоголь") по сценарию Ильи Куликова ("Чернобыль. Зона отчуждения"). Недалекое будущее, неизвестная катастрофа, отрезанный от связи со всем миром географический круг на карте, внутри которого продолжается почти обычная жизнь, а за его пределами то ли ничто, то ли нечто, ее уничтожающее. Кажется, российские режиссеры учатся говорить об опыте гибридных войн, создающих непризнанные территории и размывающих границы мирной жизни, на языке жанрового кино — ну или проговаривают его бессознательно».
Аббатство Даунтон (Downton Abbey, 2019)

Аббатство Даунтон

Режиссер: Майкл Энглер
В ролях: Мэгги Смит, Элизабет Макговерн, Мэттью Гуд, Кейт Филлипс
Жанр: мелодрама, драма / Великобритания, США / 122 мин.
Слоган: «Почтите нас своим присутствием»
В прокате: с 21 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Конечно, "Аббатство Даунтон" только формально кино. По сути, это расширенный эпизод сериала, один из тех специальных рождественских выпусков, которыми, как вишенкой на торте, украшался каждый сезон начиная со второго. Для новичков, незнакомых с предысторией, здесь скороговоркой объясняется, кто кому кем приходится и прочее содержание предыдущих серий, но, конечно, картина снята не для них».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Серийные любимцы»

Давай разведемся! (2019)

Давай разведемся!

Режиссер: Анна Пармас
В ролях: Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина
Жанр: комедия / Россия / 92 мин.
Слоган: «Перезагрузка личной жизни»
В прокате: с 21 ноября

Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный дебют Анны Пармас, автора одной из главных сатирических программ на телевидении 1990-х "Осторожно, модерн!" (ей мы обязаны рождением звезды Дмитрия Нагиева), соавтора сценариев фильмов Авдотьи Смирновой ("Два дня", "Кококо", "История одного назначения") и режиссера самых известных клипов группировки "Ленинград" ("В Питере — пить", "Экспонат", "Сиськи"). Фильм, снятый в жанре народной комедии, получил на "Кинотавре" призы за лучший сценарий и лучший дебют, что для фестиваля, где в конкурсе показывают в основном сложное авторское кино, стало своеобразной сенсацией».

Подробнее о фильме — в интервью “Ъ-Weekend” Анны Пармас

Ford против Ferrari (Ford v Ferrari. 2019)

Ford против Ferrari

Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: Мэтт Деймон, Кристиан Бейл
Жанр: драма, спорт / США, Франция / 152 мин.
В прокате: с 14 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Фильм, основанный на реальной истории концерна "Форд", который в 1960-е решил выпустить спорткар, который смог бы обогнать "Феррари", непобедимого чемпиона гонки "24 часа Ле-Мана". Лучезарный конструктор (и бывший гонщик) Кэрролл Шелби (Мэтт Деймон) вместе с британским гонщиком Кеном Майлсом (Кристиан Бейл), демонстрирующим скверный характер, который, как и полагается, идет рука об руку с гениальными способностями, приводят "Форд" к трудной, но ожидаемой победе. Комментаторы в интернете уже окрестили фильм Мэнголда "«Форсажем» здорового человека"».

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