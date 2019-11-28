Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы 9 мая 2020 года

Президент России Владимир Путин пригласил глав государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на парад 9 Мая 2020 года в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что в следующем году в связи с 75-летием победы согласован подробный план по проведению памятных, социальных и культурных мероприятий во всех странах ОДКБ.

«Ждем лидеров государств—членов организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года и признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади»,— сообщил президент России (цитата по сайту Кремля). По его словам, особое внимание придается тому, чтобы страны-участницы ОДКБ выступали с единых позиций «в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в разгроме фашизма».

От практики приглашать на Парад Победы лидеров иностранных государств отказались после 2015 года. В тот год на фоне обострения ситуации на Украине и присоединения Крыма к России многие европейские главы государств отказались от посещения Москвы.

В 2019 году Кремль не приглашал иностранных лидеров на праздничное мероприятие, однако на него приехал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2018-м на торжественном мероприятии были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, в 2017-м — президент Молдавии Игорь Додон. О желании посетить Парад Победы в следующем году сообщили президент США Дональд Трамп и господин Вучич. Президент России назвал намерение господина Трампа правильным и верным шагом.

Ранее только два президента США присутствовали на Парадах Победы в Москве: Билл Клинтон в 1995 году и Джордж Буш-младший в 2005-м.

О праздновании 9 Мая в 2019 году читайте в материале “Ъ” «Размышления у парадного проезда».