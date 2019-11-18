Президент Сербии намерен приехать в Москву на парад Победы в 2020 году

Президент Сербии Александр Вучич положительно ответил на приглашение посетить парад в честь 75-летия Победы в 2020 году, об этом он рассказал газете «Известия». Глава государства назвал 9 Мая большим праздником для сербского и российского народов.

«Это большой праздник для нас. И присутствовать на этом событии будет большой честью для меня... Да, конечно, я собираюсь и уже подтвердил свой приезд»,— сказал господин Вучич.

Он также намеревается приехать в Сочи 4 декабря, где запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как пишут «Известия», президент Сербии рассказал о планах по визитам в Россию на Форуме мира, который проводился с 11 по 13 ноября в Париже. 15 ноября стало известно о его госпитализации из-за сердечно-сосудистого заболевания.

Ранее о желании посетить парад Победы сказал президент США Дональд Трамп. Владимир Путин считает, что это правильный и верный шаг.

О праздновании 9 Мая в 2019 году читайте в материале “Ъ” «Размышления у парадного проезда».