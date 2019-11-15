Путин счел правильным шагом возможный приезд Трампа на Парад Победы

Приезд президента США Дональда Трампа на Парад Победы в Москву в 2020 году был бы правильным шагом, заявил журналистам президент России Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии. Сам господин Трамп ранее выразил желание посетить парад, но уточнил, что ему может помешать предвыборная кампания в США.

«Я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в ходе предвыборной кампании был бы правильным, верным шагом»,— озвучил свое мнение российский президент.

Господин Путин добавил, что решение остается за американской стороной. «Если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать»,— сказал президент РФ.

Ранее только два президента США присутствовали на Парадах Победы в Москве: Билл Клинтон в 1995 году и Джорд Буш-младший в 2005-м.

От практики приглашать на Парад Победы лидеров иностранных государств отказались после 2015 года. В тот год на фоне обострения ситуации на Украине и присоединения Крыма к России многие европейские главы государств отказались от посещения Москвы.

В 2019 году Кремль не приглашал иностранных лидеров на праздничное мероприятие, однако на него приехал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2018-м на торжественном мероприятии были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич, в 2017-м — президент Молдавии Игорь Додон.

О праздновании 9 Мая в 2019 году читайте в материале “Ъ” «Размышления у парадного проезда».

О чем еще говорил Владимир Путин на саммите лидеров БРИКС в Бразилии, — в публикации “Ъ” «Another БРИКС in the Wall».