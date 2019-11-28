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Сбербанк снизит процентные ставки на рефинансирование ипотечных кредитов на 0,5 п. п.

Сбербанк 29 ноября снизит процентные ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта до 9% годовых. На прошлой неделе Сбербанк снизил на 0,3 п. п ставки по ипотеке на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России.

В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно будет рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Напомним, в конце сентября Сбербанк в третий раз за год снизил ставку по ипотеке — в среднем на 0,3 п. п., до 7,3% на жилье в новостройках и до 8,8% — на вторичном рынке. В мае банк снизил ставку на 0,3–0,6, в августе — на 0,7 п. п. 17 сентября Сбербанк также уменьшил первоначальный взнос по ипотеке и установил его на уровне 10%.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Сбербанк рискнет ипотекой».

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