Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п. п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.

Снижение ипотечных ставок на готовое жилье не распространяется на продукты «Военная ипотека», «Рефинансирование под залог недвижимости» и программы государственной поддержки для семей с детьми. На 0,6 п. п. ставка понизится для новостроек в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане и Новосибирской области.

Напомним, в сентябре на рынке ипотеки было установлено несколько рекордов. По данным Банка России, в том месяце 30 крупнейших банков выдали больше всего с начала года кредитов на покупку жилья.

Подробнее о ситуации с жилищным кредитованием — в материале “Ъ” «Ипотека побила четыре рекорда».