SuperJob: каждый седьмой россиянин собирается продлить новогодние каникулы

Каждый седьмой (15%) работающий гражданин России готов продлить новогодние каникулы за счет отпусков или отгулов, следует из данных опроса портала SuperJob. Две трети (67%) опрошенных россиян не планируют удлинять каникулы, а 18% пока не решили.

Исследователи добавили, что 8% респондентов планируют взять несколько дней в декабре до 31-го включительно, 7% — с 9 января. Среди тех, кто планирует увеличить дни отдыха, больше всего сотрудников в возрасте до 34 лет (17%).

В социологическом опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, проживающих в 336 населенных пунктах страны и работающих по фиксированному графику. Опрос проводился 27 ноября.

Ранее депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным. Отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено ТК. Однако в начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может идти речи о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, так как решение по этому вопросу было принято заранее. «Здесь нечего дискутировать»,— сказал тогда господин Песков. На прошлой неделе о возможности продлить новогодние каникулы рассказал Роструд.

Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня. В отличие от прошлого года, 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) будут рабочими днями. Выходные — 1–8 января.