Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы

Новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним часть или отпуск целиком, сообщил Роструд «Российской газете». Аналогично можно поступить и с майскими праздниками.

Ведомство напомнило, что право на отпуск появляется у работника только через полгода после трудоустройства. После он сможет установить даты отдыха в любое время года, согласно графику, который утверждает работодатель не позднее, чем за две недели до начала года. Таким образом, работник может пойти в отпуск в любое время, включая 9 января, если это было заранее прописано в графике отпусков.

Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня. В отличие от прошлого года, 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) будут рабочими днями. Выходные — 1–8 января.