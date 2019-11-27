Минспорт порекомендовал отстранить причастных к делу Лысенко руководителей ВФЛА

Министерство спорта России рекомендовало отстранить от работы в руководящих органах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) лиц, причастных к делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, заявил глава министерства Павел Колобков. Напомним, что вице-чемпиона мира 2017 года в прыжках в высоту Данила Лысенко Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен в течение года пропустил три допинг-теста, а представленная им справка о якобы имевшей место болезни в день контроля оказалась поддельной.

«На заседании Комиссии по лицензированию было рекомендовано исключить со всех должностей тех, кто был отстранен решением международной федерации, и вступить во взаимодействие с комиссией World Athletics»,— приводит пресс-служба Минспорта слова господина Колобкова (цитата по «Интерфаксу»).

Также Павел Колобков рассказал, что внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА, на которой будут избраны руководящие органы этой федерации, должна пройти до середины декабря. Если ВФЛА не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство, ее лицензия может быть приостановлена или аннулирована, добавил глава Минспорта.

Напомним, 21 ноября Легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще несколько должностных лиц из-за нарушений во время расследования дела Данилы Лысенко. На следующий день комиссия World Athletics решила приостановить процесс восстановления членства ВФЛА.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало рекомендацию своего комитета по соответствию по поводу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), она оказалась негативной. На фоне этих событий Дмитрий Шляхтин ушел в отставку. Позже стало известно, что ВФЛА могут лишить членства в Олимпийском комитете России (ОКР), если она не реформирует свою структуру.

О смене руководства ВФЛА — в материале “Ъ” «Легкая атлетика может остаться без олимпийской семьи».