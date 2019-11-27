В Anex Tour сообщили об отсутствии пострадавших туристов в Доминикане в критическом состоянии

Российских туристов, госпитализированных после аварии автобуса и грузовика в Доминиканской Республике, находящихся в критическом состоянии нет, сообщили «РИА Новости» на горячей линии туристического оператора Anex Tour. Точное число пострадавших и госпитализированных не называется. Ранее местное издание Listin Diario сообщило, что 15 из 19 российских туристов, пострадавших в результате несчастного случая, находятся в критическом состоянии.

«Несколько человек находятся в "более тяжелом" состоянии, они направлены в клинику в Санто-Доминго (столица), однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет»,— сообщили в Anex Tour.

Как рассказал Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана, почти все пострадавшие в инциденте — жители Москвы. Он подтвердил, что среди попавших в ДТП туристов есть дети — от трех до девяти человек. По словам господина Евдокимова, одна из пострадавших в ДТП лишилась рук.

Напомним, авария с туристическим автобусом произошла в 15:15 (22:15 мск) во вторник, 25 ноября, недалеко от города Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт La Romana. Всего в салоне находилось 39 туристов туроператора Anex Tour, два гида и водитель. Погибших нет. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого маневра грузовика перед туристическим автобусом. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что семь туристов, которые находились в попавшем в аварию автобусе, вылетают на запланированном рейсе в Москву. К ним могут присоединиться еще несколько человек. Все туристы были застрахованы в компании ERV.