АТОР: часть туристов вылетают в Москву из Доминиканы на запланированном рейсе

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что семь туристов, которые находились в попавшем в аварию автобусе в Доминиканской Республике, вылетают на запланированном рейсе в Москву. К ним могут присоединиться еще несколько человек.

Всем пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая помощь в медучреждениях, они находятся под присмотром врачей в госпитале города Игуэй. Их количество не уточняется. Отмечается, что в салоне автобуса находилось 39 туристов туроператора Anex Tour, два гида и водитель.

«Все туристы были застрахованы в компании ERV. В страховой компании подтвердили, что всем пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая помощь в медучреждениях»,— говорится в сообщении. Для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия. В АТОР также сообщили, что по предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого маневра грузовика перед туристическим автобусом.

В посольстве РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) сообщили, что пострадавшим в аварии россиянам проводят неотложные хирургические операции.

Напомним, авария с туристическим автобусом произошла в 15:15 (22:15 мск) во вторник, 25 ноября, недалеко от города Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт La Romana. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, в том числе дети. Они доставлены в больницу города Игуэй. Местное издание Listin Diario сообщило, что 15 из 19 российских туристов, пострадавших в результате несчастного случая, находятся в тяжелом состоянии.