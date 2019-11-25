Мосгорсуд признал законным арест 75 млн рублей на счете ФБК

Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда Москвы, который в августе арестовал более чем 75 млн руб. на счете Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Жалобу суд не удовлетворил, передает «РИА Новости» сообщение его пресс-службы.

Напомним, что на счетах сотрудников нескольких региональных штабов ФБК в октябре также было заблокировано по 75 млн руб., в частности, в Уфе, Казани, Краснодаре, Саратове, Твери и Санкт–Петербурге.

3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денег против ФБК. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года фонд, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Следствие полагает, что преступным путем были приобретены около 1 млрд руб. 9 октября ФБК также включили в список иностранных агентов.

Подробности — в материале “Ъ” «"ФБК хотят заставить прекратить расследования"».