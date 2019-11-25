МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России. В решении были учтены все «принципиальные предложения» российской стороны, заявили в ведомстве.

Трибунал был сформирован по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 22 ноября суд в Гааге вынес свое первое постановление, которое касалось процесса судебного разбирательства. Украина просила предельно сократить сроки рассмотрения дела. Суд согласился с аргументами России и разделил процесс на две части: юрисдикционную и рассмотрение спора по существу. Для подготовки меморандумов сторонам дали шесть месяцев.

«Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве»,— добавили в российском МИДе.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины. На борту кораблей находились 24 военнослужащих ВМС Украины и двое сотрудников СБУ. Утверждалось, что они незаконно пересекли российскую границу. Украинские моряки были арестованы и находились под стражей до обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в сентябре 2019 года. В ноябре РФ передала Украине и задержанные годом ранее корабли. Тем не менее, Киев намерен добиваться признания вины Москвы в инциденте, а также выплаты компенсации со стороны России.

Подробнее — в материале “Ъ” «Украина не исчерпала керченский инцидент».