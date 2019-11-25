«МБХ медиа»: уволенный из-за дела Голунова полицейский возглавил департамент в «Красном & белом»

Бывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев, уволенный после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стал главой департамента предотвращения потерь в службе безопасности сети магазинов «Красное & белое», сообщил «МБХ медиа» со ссылкой на источники в компании. Напомним, господин Сергалиев участвовал в задержании журналиста.

По словам источников, экс-полицейский в новой должности будет устанавливать причастных к хищению товара из магазинов, а также досматривать сотрудников при закрытии торговой точки. Кроме того, он будет вести учет товарно-материальных ценностей, находящихся в магазинах, контролировать деятельность персонала, обучать сотрудников, как не продавать алкоголь и табак несовершеннолетним. Кроме того, бывший полицейский будет контролировать кассовую дисциплину. У него будет возможность лишать премий сотрудников, а также ходатайствовать об их немедленном увольнении без премии.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по подозрению в сбыте и хранении наркотиков. Фотографии, якобы подтверждающие нарколабораторию, установленную в квартире журналиста, оказались подложными. Дело вызвало резонанс. 11 июня уголовное преследование господина Голунова было прекращено, в отставку отправлены два генерала, подчиненные которых задержали журналиста. В октябре защита журналиста обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие следователей и просьбой передать дело ФСБ. В ноябре следствие засекретило материалы дела о подбрасывании журналисту наркотиков.

О засекречивании материалов — в публикации “Ъ” «В деле Ивана Голунова нашлась гостайна».