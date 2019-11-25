Совет федерации одобрил трехлетний бюджет

Совет федерации одобрил федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Также сенаторы одобрили поправки к бюджету на 2019 год.

Согласно закону о трехлетнем бюджете, доходы в следующем году составят 20,38 трлн руб. и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн руб. Расходы в 2020 году ожидаются на уровне 19,5 трлн руб, в 2021 году — 21 трлн руб., в 2020 году — 22 трлн руб. Бюджетный профицит в 2020-м составит 876 млрд руб., к 2022-му он снизится до 295 млрд руб.

Поправки к федеральному бюджету 2019 года подразумевают понижение профицита федерального бюджета страны до 1,4% ВВП (1 трлн 480 млрд руб.) с 1,7% ВВП (1 трлн 881 млрд руб.). Кроме того, оценка объема ВВП уменьшилась до 108,4 трлн руб. со 109 трлн руб. Профицит бюджета к объему ВВП в 2019 году составит 1,36%.

Подробнее о трехлетнем бюджете — в материале “Ъ” «Три года сплошного профицита».