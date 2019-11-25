Крымские власти обвинили Украину в нарушении международных норм в Керченском проливе

Украина своими действиями в Керченском проливе год назад нарушила свод международных норм и правил, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе пролива три украинских судна и 24 моряка за нарушение госграницы. Моряков позднее отдали Украине в рамках обмена заключенными, корабли Россия вернула на прошлой неделе.

Как считает господин Фикс, украинским властям нужно «осознать, что натворили». «Провокацией в Керченском проливе Украина пренебрегла целым сводом международных норм и правил, в том числе по судоходству и границам. Они должны… впредь не допускать провокаций, которые могут серьезно осложнить взаимоотношения между двумя странами»,— заявил «РИА Новости» парламентарий.

В Крыму приступили к созыву международного общественного трибунала из-за инцидента в Керченском проливе, рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Трибунал планируется провести весной. Инициатором разбирательства стало общественное представительство Крыма в Брюсселе — международная ассоциация «Таврида». Местом трибунала хотят выбрать одну из стран Западной Европы или Латинской Америки. Как уточнил господин Молохов, трибунал «нельзя будет считать полноценной заменой официального судебного процесса», он призван «повлиять на общественное мнение стран Запада и особенно стран третьего мира в пользу России».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины. На борту кораблей находилось 24 военнослужащих ВМС Украины и двое сотрудников СБУ. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ. Украинские моряки были арестованы и находились под стражей до обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в сентябре 2019 года. В ноябре РФ передала Украине и задержанные годом ранее корабли. Несмотря на это Киев намерен добиться признания вины Москвы в инциденте, а также выплаты компенсации со стороны России.

Подробности — в материале “Ъ” «Украина не исчерпала керченский инцидент».