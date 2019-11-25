X5 запустил доставку продуктов для бизнеса

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group в тестовом режиме запустил доставку для бизнеса — предприятий общественного питания, офисов, малого и среднего бизнеса и других корпоративных клиентов. Доставка производится на базе онлайн-магазина «Перекресток», сообщил представитель X5 газете «Ведомости».

Клиенты могут получить любой товар сервиса. Он насчитывает примерно 24,5 тыс. единиц. Сейчас, по данным представителя ритейлера, чаще всего заказывают скоропортящиеся продукты, кондитерские изделия, бакалею, напитки, бытовую химию. За один раз просят доставить более 20 товаров весом 20–30 кг и средней стоимостью 7 тыс. руб.

«Мы оценили возможности и поняли, что у нас есть ресурс, чтобы снабжать товарами офисы, рестораны и небольшие предприятия, обеспечивая прозрачный документооборот»,— сказал представитель X5 изданию. По его мнению, сейчас партии для малого и среднего бизнеса сравнимы по объему с заказами обычных покупателей.

Напомним, летом X5 начал тестировать сервис по доставке наборов готовых блюд. Продажи осуществляют также в интернет-магазине «Перекресток». По прогнозам X5, за десять лет доля стационарных магазинов должна снизиться до 84,2% из-за переключения российских покупателей на покупку продуктов в онлайне.

Подробнее о доставке наборов готовых блюд — в материале “Ъ” «На сетевом пайке».

О росте заказов продуктов онлайн — в публикации “Ъ” «Покупатели перестают ходить в магазины».